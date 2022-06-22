Магомед Исмаилов: «Раскатаю Кудряшова в ринге, если дело дойдет до боя»

Российский боец Магомед Исмаилов заявил, что готов провести бой с Дмитрием Кудряшовым.

«Прямо говоря, нет такого, чтобы Дима был мне интересен. Нет такого, чтобы я пришел и бросил ему вызов. Я всего лишь показал (в ролике, выложенном в социальной сети), что будет, если это случится. Вы должны понимать, что я не бросал вызов Дмитрию Кудряшову. Это не тот случай: «Он бросил ему вызов, и должен принять условия Кудряшова».

Нет, я не бросал ему вызов. Я объяснил, что раскатаю его в ринге, если дело дойдет. С его бывшим оппонентом я дрался в категории до 90 кг. Я не говорю Дмитрию, возвращайся в этот дивизион, но мы же прислушиваемся к мнению публики. Если публике это интересно, и если это интересно Диме, я сделаю ему скидку — 93 кг, и мы побоксируем, а в ММА он может весить и 150 кг. Я не буду против», — сказал Исмаилов MMA.Metaratings.ru.

Ранее Кудряшов нокаутом в первом раунде выиграл у Вагаба Вагабова. Боксерский поединок прошел 11 июня в лиге PRAVDA.

В послужном списке 36-летнего Кудряшова теперь 25 побед (24 нокаутом) и пять поражений.