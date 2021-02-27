Магомед Исмаилов подарил Александру Емельяненко шапку. Видео

Российский боец ММА Магомед Исмаилов подарил Александру Емельяненко шапку.

Встреча между ними прошла на турнире АСА 118 в Москве. 24 июля 2020 года между ними состоялся бой — Исмаилов победил техническим нокаутом.

«Бомбовая же шапка, нет? — сказал Исмаилов журналистам. — Всем она нравилась. Все, кто видел ее на мне, говорили: «Какая у тебя крутая шапка!» И я увидел блеск в глазах Саши [Емельяненко]. Он посмотрел на нее, подумав: «Что за крутая шапка?!», и я говорю: «Саша, нравится?» Он говорит — да. И я ему — на тогда, Саша. И теперь главное, чтобы эта шапка грела его — чтобы не болел и всегда был здоров. Я очень уважаю Сашу — уверен, что это была не последняя наша встреча. Мы ещё с ним посидим и проведём время — я думаю вы все это увидите».

(Ислам Бабаджанов)