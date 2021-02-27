Магомед Исмаилов: «Реванш с Емельяненко? С ним только чай с тортиком»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал журналистам о встрече с Александром Емельяненко в пятницу на турнире АСА 118 в Москве.

— Это была ваша первая встреча после боя?

— Да, это была первая встреча. До этого я пытался с ним встретиться, но были определенные проблемы. То есть я был открыт к этой встрече, но кое-какие обстоятельства мешали нам это сделать. Но теперь, я думаю, все нормально — теперь нам нужно посидеть и провести время. Возможно, что наше противостояние как-то негативно повлияло на него, но все, что будет в будущем, будет сглаживать все раны, которые были нанесены в этом противостоянии ему. Все душевые и телесные... видишь, я уже и согрею его голову, и куртку надену на него если надо, или же свою отдам — не вопрос. Очень уважаю Александра Емельяненко — я же, будучи ребёнком, рос на его противостояниях. Поэтому я не могу позволить себе быть безразличным к нему. Если у него какая-та проблема, то я точно не буду безразличным.

— Оцените бодрость духа Александра?

— Нормально все у него. Он даже пошутил, что растаскает меня... я ему сказал: «Давай не будем повторно [драться]. Второй раз, наверное, так не повезет». Мне дважды не повезет. Саша — очень опасный боец. С Емельяненко уже только чай с тортиком.

— Вы думаете, что сможете подбодрить его — дух поднять?

— Да, обязательно. Я уверен, что смогу подбодрить его, и я думаю, что смогу помочь ему. Ему всего лишь необходимо принять от меня эту помощь. Примет — значит, помогу. Я знаю, что могу быть для него полезным.

— Шапку принесли персонально для него?

— Нет. Она на мне была. Просто я увидел, что она ему понравилась. Я спросил: «Нравится [шапка]?». Он ответил: «Хорошенькая». И я одел на него.

В июле 2020-го между Исмаиловым и Емельяненко состоялся поединок в рамках турнира АСА 107. Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде.

(Ислам Бабаджанов)