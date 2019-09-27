Магомед Исмаилов: «Когда слышу такую поддержку болельщиков, то становлюсь просто ненормальным в клетке»

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов прокомментировал победу над Артемом Фроловым на турнире АСА 99 в Москве.

— Этот парень — это просто пушка. У него пушечные удары. И когда я смотрел ему в глаза, то видел желание и характер. Это настоящий мужик. Больше ему уважение. Желаю ему удачи в дальнейшем. Он — настоящий мужик.

Когда я слышу такую поддержку болельщиков, то становлюсь просто ненормальным в клетке. Было очень тяжело. Я старался.

Я говорил про шоу. Я обещал шоу? Это было шоу? Спасибо вам.

А тем, кто говорил, что я задыхаюсь в третьем раунде...

Свою речь Исмаилов закончил победным жестом.