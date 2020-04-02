Магомед Анкалаев: «Я не выступлю на UFC 249»

Российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе, сообщил «СЭ», что не выступит на турнире UFC 249. Сейчас Анкалаев находится в Дагестане.

Шоу запланировано на 18 апреля, место проведения еще не определено. Анкалаев должен был провести бой с молдаванином Ионом Куцелабой, которого победил 29 февраля.

— Да, я не выступлю, это уже ясно, — сказал Анкалаев. — Это выяснилось примерно неделю назад. Мне сказали, что уже могу отдыхать. До этого мне уже купили билет до США, но за день до вылета сказали, что турнир пройдет в Абу-Даби. На этом зациклились, а потом пошла вся эта суета. И вот как получилось.

— А на какую дату был забронирован билет в США?

— Примерно за месяц до турнира. Конечно, я расстроен отменой боя с Куцелабой. Этот бой был интересен болельщикам. Они не хотели признавать результат первого поединка. И мне он тоже был интересен. Я был уверен в себе. Нет, я не хотел кому-то что-то доказать. Я хотел выйти и драться.

На счету 27-летнего Анкалаева — 14 побед и 1 поражение в ММА (4-1 в UFC). (Илья Андреев)