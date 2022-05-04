Шон О'Мэлли подерется с Педро Муньосом 2 июля на UFC 276

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) проведет следующий поединок против 10-го номера рейтинга Педро Муньоса (19-7).

Поединок состоится 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил журналист и инсайдер ESPN Бретт Окамото.

27-летний О'Мэлли идет на серии из 3 побед. В последнем бою он победил Раулиана Пайву (21-4) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Муньос идет на серии из 2 поражений. В прошлом бою он проиграл экс-чемпиону UFC в легчайшем весе Доминику Крузу (24-3) единогласным решением судей. Бой прошел 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.