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Магомед Анкалаев: «Дагестан может гордиться своими алимами»

22:30
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6-й номер полутяжелого веса UFC Магомед Анкалаев в блиц-интервью Youtube-каналу «ННТ Спорт» назвал главный предмет гордости у дагестанцев.

— Чем может гордиться дагестанец?

— Ну если взять алимов, то алимами (знатоки теории и практики ислама — прим. «СЭ2). Учеными.

30 октября Анкалаев победил Волкана Оздемира единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби. 22 марта он проведет поединок с Тьяго Сантосом на UFC Fight Night.

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Никита Горшенин все материалы автора
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