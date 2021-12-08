Магомед Анкалаев: «Дагестан может гордиться своими алимами»
22:30
6-й номер полутяжелого веса UFC Магомед Анкалаев в блиц-интервью Youtube-каналу «ННТ Спорт» назвал главный предмет гордости у дагестанцев.
— Чем может гордиться дагестанец?
— Ну если взять алимов, то алимами (знатоки теории и практики ислама — прим. «СЭ2). Учеными.
30 октября Анкалаев победил Волкана Оздемира единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби. 22 марта он проведет поединок с Тьяго Сантосом на UFC Fight Night.
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