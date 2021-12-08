Рафаэль Физиев: «Хочу подраться с Дос Аньосом или Фергюсоном. В марте или апреле»
23:05
Боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев рассказал, с кем бы хотел подраться следующим.
«Можно с РДА, выяснить, кто лучший Рафа в UFC. Можно с Тони, выяснить, у кого лучшие локти в UFC. Есть Гиллеспи, с ним может выяснить, кто лучший рыбак. Но Рафа и Тони интереснее. Апрель или март», — сказал Физиев на шоу The MMA Hour.
4 декабря Физиев нокаутировал Брэда Риддела на UFC Vegas 44.
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