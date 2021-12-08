Рафаэль Физиев: «Хочу подраться с Дос Аньосом или Фергюсоном. В марте или апреле»

Боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев рассказал, с кем бы хотел подраться следующим.

«Можно с РДА, выяснить, кто лучший Рафа в UFC. Можно с Тони, выяснить, у кого лучшие локти в UFC. Есть Гиллеспи, с ним может выяснить, кто лучший рыбак. Но Рафа и Тони интереснее. Апрель или март», — сказал Физиев на шоу The MMA Hour.

4 декабря Физиев нокаутировал Брэда Риддела на UFC Vegas 44.