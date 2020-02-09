Льюис единогласным решением судей победил Латифи на UFC 247

Деррик Льюис, выступающий в тяжелой весовой категории, на турнире в UFC 247 в Хьюстоне (США) победил шведа Илира Латифи. Американец выиграл единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

У 35-летнего Льюиса 31 поединок, 23 победы, в том числе 18 нокаутом. У 36-летнего Латифи 14 побед в 23 боях.

В главном бою вечера чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс встретится с мексиканцем Домиником Рейесом. Американец — лидер рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.