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Лобов — о суде с российским менеджером: «Он пытается отжать у меня честно заработанные деньги»

13:50
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Российско-ирландский боец Артем Лобов рассказал «СЭ» о судебных разбирательствах со своим бывшим менеджером Артемом Харлановым.

В декабре прошлого года Советский районный суд Нижнего Новгорода обязал Лобова выплатить Харланову 5 173 200 рублей.

— Готовы ли рассказать, что за судебные тяжбы у вас сейчас в России?

— Честно говоря, еще не могу полностью рассказать, потому что судебный процесс еще идет. Но недавно у меня была хорошая победа: мою кассационную жалобу рассмотрели, нашли огромную кучу ошибок в предыдущем суде и все четко, грамотно прописали. Я аж обрадовался, появилась гордость за нашу систему, есть справедливость. Все направили назад, в суд, дали по шапке. Теперь ждем, когда опять назначат суд, будем биться дальше.

— Почему считаете то решение несправедливым?

— Там не за что платить! Я сам занимался своими делами, а с меня еще пытаются взять деньги. Это все были мои контакты, я сам договаривался с людьми. Человек, который со мной судится, даже не говорит по-английски! Как он может где-то договариваться, если он элементарно не знает языка? Пытается просто отжать, отсудить у меня честно заработанные деньги.

(Илья Андреев)

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