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Токов рассказал, в какой форме находится Федор Емельяненко

13:55
Федор Емельяненко. Фото Bellator
Федор Емельяненко. Фото Bellator
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Российский боец Bellator Анатолий Токов рассказал «СЭ», в какой форме находится Федор Емельяненко. 44-летний Емельяненко в мае начал подготовку к бою. Соперник и дата поединка еще не определены. Токов состоит в команде Емельяненко — Fedor Team.

— Когда Федор приезжает, он все равно за нами всеми следит — за техникой, постоянно поправляет, и сам тренировки проводит. Сильно следит за техникой, — сказал Токов.

— В какой форме он сейчас находится по вашим ощущениям?

— Набирает форму. В неплохой форме он. Тренировки вывозит — борьба, спарринги. С этим нет проблем у него.

— Вадим Немков недавно рассказал, что Федор в скорости и сейчас хорош, в спаррингах раунды забирает. Расскажите о своих ощущениях, когда вы с Федором спаррингуете? Забирает ли он у вас раунды и превосходит ли в скорости, учитывая, что у вас разница в весе? Вы — средневес.

— Что-что, вот со скоростью у Федора никогда проблем не было. Он очень быстрый. Но все про спарринги рассказывать не буду (смеется).

(Илья Андреев)

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