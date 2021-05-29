Токов объяснил простой в полтора года: «Американцы нашли нарушение»

Российский боец Bellator Анатолий Токов рассказал «СЭ», из-за чего не проводил боев с октября 2019 года.

— Расскажите, как так получилось, что ваша карьера на время остановилась?

— Сам немножко в шоке. Когда пандемия началась, думал, что это меня не коснется. Оказалось, что нет. Виза закончилась, и на фоне пандемии тяжело ее сделать. Сейчас вроде должно все получиться.

— Какие вы действия принимаете, чтобы наконец-то ее получить.

— Команда работает. Скорее всего, через Казахстан сделаем.

— Получается, что вам надо будет туда на собеседование полететь?

— Да.

— Пока еще не назначили дату?

— Пока нет.

— Вообще есть какие-нибудь ориентировочные прогнозы касаемо того, когда сможете провести следующий поединок?

— Если визу сделаем, то, наверное, летом. Если не сделаем, то, вроде как, в октябре Bellator планирует провести турнир в Москве.

— Как я понимаю, до этого вы пытались продлить визу, но почему-то не получилось?

— Да. У нас же продлили визы Вадиму (Немкову), Валентину (Молдавскому). А мне не продлили. У меня какое-то нарушение было в США. Не знаю, что это за нарушение, никто не знает. Но там галочка стояла. Ее убрали, и теперь мне надо ехать... Как будто у меня не было визы, и я ее продлить не могу, и мне надо ехать на собеседование.

— Нарушение чего именно?

— Не знаю. Может быть, на таможне ошибку сделали, может, грубо говоря, дорогу не в том месте перешел. Они не говорят, что и почему.

На счету 31-летнего Токова 29 побед и 2 поражения в ММА (5-0 в Bellator). Он выступает за команду Федора Емельяненко — Fedor Team.

(Илья Андреев)