Лиана Джоджуа поделилась ожиданиями от поединка между Яном и Стерлингом на UFC 273

Боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа поделилась мнением относительно боя россиянина Петра Яна против американца Алджэмейна Стерлинга.

«Не будет ли инцидент в первом бою сковывать Яна в ответном поединке? Сложно ответить на этот вопрос. На это можно посмотреть под разными углами. С одной стороны есть нервозность, с другой — возможен обратный эффект. Петр уже провел бой со Стерлингом и досконально изучил соперника. Теперь Алджо для него как прочитанная книга. Точно ответить на этот вопрос может только сам Ян», — приводит слова Джоджуа Vprognoze.ru.

Также спортсменка высказалась о том, что Ян лишился своих секундантов, которым отказали в выдаче визы в США.

«Конечно, лучше, когда у тебя в углу есть свои люди и ты их слушаешь, но давайте вспомним о том, что нелегальный удар коленом в прошлом бою Ян нанес как раз после подсказки секундантов. Не думаю, что это окажет важное влияние, а в чем-то, может быть, даже и сыграет Петру на руку», — добавила Джоджуа.

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который состоялся 6 марта на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.