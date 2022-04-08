Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:58

Олейник оказался легче Вандера на 10 кг по итогам взвешивания перед UFC 273

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) состоится турнир UFC 273. Бойцы главного и предварительного карда прошли официальную церемонию взвешивания.

В рамках турнира состоится бой между россиянином Алексеем Олейником и американцем Джаредом Вандером.

По итогам процедуры взвешивания Олейник оказался на 10 кг легче Вандера. Алексей показал на весах 110,67 кг, а его соперник — 120,65 кг.

Оба бойца в последних поединках выступают не слишком удачно. У Олейника сейчас три поражения подряд, у Вандера два поражения подряд.

Алексей Олейник
0
Читайте также
«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов
Дерзко бросал вызовы, а потом кашлял кровью, но Кадыров запретил бросать ММА. Способен ли Хамзат Чимаев всерьез бороться за титул чемпиона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC 273: результаты взвешивания перед боями основного карда
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости