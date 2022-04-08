Олейник оказался легче Вандера на 10 кг по итогам взвешивания перед UFC 273

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) состоится турнир UFC 273. Бойцы главного и предварительного карда прошли официальную церемонию взвешивания.

В рамках турнира состоится бой между россиянином Алексеем Олейником и американцем Джаредом Вандером.

По итогам процедуры взвешивания Олейник оказался на 10 кг легче Вандера. Алексей показал на весах 110,67 кг, а его соперник — 120,65 кг.

Оба бойца в последних поединках выступают не слишком удачно. У Олейника сейчас три поражения подряд, у Вандера два поражения подряд.