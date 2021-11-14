Брат Хабиба Нурмагомедова проходит по делу о наезде на полицейского как свидетель
14:24
Боец Bellator Усман Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, проходит по делу о наезде на полицейского как свидетель, сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По информации источника, к 23-летнему бойцу не будет применяться мера пресечения.
По версии следствия, пострадавшего в аэропорту Каспийска полицейского сбил Камал Идрисов. 13 ноября суд отправил его под домашний арест.
В четверг, 11 ноября, Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова задержали в Москве по подозрению в том, что они сбили полицейского на автомобиле в аэропорту Каспийска перед вылетом в Москву.
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