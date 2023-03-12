Резников: «Мне не понравилось, как Двалишвили себя вел»

Легковес ACA Артем Резников (19-6) признался, что в бою Петра Яна (16-5) и Мераба Двалишвили (16-4) очень сильно переживал за Яна.

«Двалишвили не красивые слова сказал во время взвешивания. Я в этот раз сильно болел за Петра. Мне не понравилось, как Мераб себя вел, особенно его слова во время взвешивания. Очень не красиво было с его стороны. Мне никогда не хотелось, чтобы Петр проиграл именно ему после его слов», — сказал Резников «СЭ».

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

