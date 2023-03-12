Харитонов: «Ян возомнил себя гангстером. Половина таких супергангстеров не служили в армии»

42-летний российский боец Сергей Харитонов (32-8) прокомментировал исход боя Петра Яна (16-5) и Мераба Двалишвили (16-4) на UFC Fight Night 221.

«Слушай людей, которые тебя постарше. Это раз. Во-вторых, которые чего-то добились. Когда ты проигрываешь — делай выводы, — отметил Харитонов «СЭ». — Не бей себя в грудь, что я, мол, случайно проиграл. Кто-то [ему] подсказывает, что, Петенька, случайно проиграл, что, Петька, ты молодец, лучший. И вот он ходит воодушевленный, что он самый сильный человек планеты, этакий гангстер. Половина вот таких супергангстеров не служили в армии. Это самая главная проблема нашего молодого подрастающего поколения. Я думаю, если бы он служил в армии, он был бы другим человеком. Все у нас идет с самых азов нашего воспитания».

Также Харитонов подчеркнул, что Яну нужно отслужить в армии.

«Яну нужно послужить два годика в армии, другой человек был бы», — добавил Харитонов.

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.