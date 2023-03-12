Резников: «Таиланд — не место, где можно готовиться к серьезным боям. Яну надо ехать на Кавказ»

Легковес ACA Артем Резников (19-6) считает, что экс-чемпион легчайшего дивизиона UFC Петр Ян (16-5) должен выбраться из зоны комфорта и начать тренироваться в Дагестане или в Северной Осетии. Об этом Резников сказал «СЭ».

«Петр выглядел сам не свой, — отметил Резников «СЭ». — То ли у него спала форма, то ли Мераб хорошо отработал, не дал ему ничего показать. Но мое личное мнение, так как я работал в Таиланде, я считаю, что Таиланд — не то место, где можно готовиться к серьезным боям. Это мое мнение.

Мне кажется, ему надо ехать в Дагестан или Осетию, бороться с ребятами своего роста, своего веса, со скоростными бойцами, потому что Мераб делал очень скоростные, резкие проходы. И в Таиланде тяжело тренироваться, тяжело пахать, потому что там постоянная жара.

После двух поражений надо было сойти с зоны комфорта, это мое мнение, может, я ошибаюсь. Но я бы [сменил подход к тренировкам], если два таких боя провел [реванш с Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли] — хотя там он не проиграл, — но все же он сделал равные бои. Раньше он сносил бойцов, а после двух таких боев я бы съездил на Кавказ побороться. Когда Петя съездил в Дагестан, мы видели, как он отработал первый бой со Стерлингом".

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.