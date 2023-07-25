Олег Тактаров: «Я не пользуюсь iPhone. Он прослеживается и прослушивается полностью»

Российский боец Олег Тактаров рассказал, почему не пользуется смартфоном от Apple.

«iPhone прослеживается, прослушивается полностью. Если у вас iPhone, они уже знают, что вы меня снимаете. Это [iPhone?] стало модно для девочек с накаченными губами и сиськами. Я не хочу быть такой девочкой», — сказал Тактаров «СЭ».

Тактаров подерется с 39-летним сербом Аднаном Аличем 4 августа на турнире TopFight в Москве.