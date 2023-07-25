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Сегодня, 21:05

Валуев оценил шансы на победу Дацика над Томпсоном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от боя между россиянином Вячеславом Дациком и британцем Оли Томпсоном.

«Для Томпсона это сравнительно новая история, необычная. Но и Дацик, и Томпсон достаточно опытные бойцы, чтобы вдруг случайно не нанести в порыве эмоций удары ногами. Дацик уже провел несколько боев на вечерах, которые устраивает РЕН ТВ. И ему, наверное, будет как-то в этом плане проще. Плюс, он дома, а родные стены помогают», — приводит слова Валуева РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Мероприятие состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1126559-valuev-zaiavil-o-vysokikh-shansakh-u-datsika-odolet-tompsona
Вячеслав Дацик
Николай Валуев
ММА
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