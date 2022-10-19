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Латифи получил дисквалификацию за то, что дрался против Олейника с инфекцией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Шведский боец Илир Латифи получил дисквалификацию за бой против россиянина Алексея Олейника на турнире Fight Night 211.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на атлетическую комиссию штата Невада (NSAC), 39-летний швед наказан за то, что сокрыл инфекцию. Бой завершился победой Олейнка единогласным решением судей.

«Латифи не предупредил промоушен и комиссию об инфекции. Это риск. Дисквалифицирован до момента, пока не будет достигнуто соглашение», — заявил собеседник агентства.

Источник: https://tass.ru/sport/16091233
Алексей Олейник
ММА
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