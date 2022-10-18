На турнире UFC 280 Махачев сразится с Оливейрой, а Ян — с О'Мелли

Турнир UFC 280 пройдет 22 октября на арене комплекса «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ).

В главном событии вечера российский боец Ислам Махачев сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Это будет бой за звание чемпиона организации в легком весе.

Также в главном карде россиянин Петр Ян проведет поединок против американца Шона О'Мэлли.

31-летний Махачев идет на серии из 10 побед, его рекорд в ММА — 22-1, а 33-летний Оливейра — на серии из 11 побед, его рекорд — 33-8 (еще 1 бой признан несостоявшимся). Рекорд 27-летнего О'Мэлли — 15-1, а 29-летнего Яна — 16-3.

Посмотреть в прямом эфире выступления россиян на турнире UFC 280 можно на matchtv.ru. Основной кард и другие бои покажут «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass, начиная с 17.00 мск.