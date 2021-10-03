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Чемпион АСА в легчайшем весе Керефов покинул лигу

11:51
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Пояс чемпиона ACA в легчайшем веса стал вакантным, об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Чемпион ACA в легчайшем весе, непобеждённый Азамат Керефов завершил свой контракт с организацией, оставив титул. Титул лиги в легчайшем весе становится вакантным», — сказал Яценко, слова которого приводит пресс-служба АСА.

Чемпионский титул ACA Керефов завоевал в феврале 2020 года и дважды успешно защищал свой титул. В активе бойца из Нальчика 15 боев и ни одного поражения.

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Илья Андреев все материалы автора

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