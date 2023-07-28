Кунченко после поражения Мусаеву объявил о завершении карьеры

Российский боец Алексей Кунченко после поражения соотечественнику Шамилю Мусаеву на RCC 16 объявил о завершении карьеры.

«Алексей Кунченко заявил, что уходит из большого спорта. После поединка на RCC 16 он поблагодарил всех кто помогал в развитии его профессиональной карьеры: Виктор Фролов, Александр Шлеменко, Иван Штырков, Андрей Чечулин, Павел Гордеев, Тимур Нагибин, Игорь Алтушкин. Надеемся, что это решение было принято на эмоциях», — говорится в Telegram-канале RCC.

28 июля в главном бою RCC 16 Кунченко проиграл Мусаеву техническим нокаутом в первом раунде.

Все за профессиональную карьеру на счету 39-летнего спортсмена 21 победа и 5 поражений. Он выступал в M-1, UFC и PFL.