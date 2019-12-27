Американский боец MMA Куинтон «Рэмпейдж» Джексон в интервью MMA Junkie рассказал о подготовке к поединку с россиянином Федором Емельяненко.

— Что думаете о том, что бой пройдет в тяжелом весе? Для вас все-таки это не так привычно.

— Федор — это первый настоящий тяжеловес, с которым я буду драться. Я дрался с более маленькими ребятами, которые были быстрые и переигрывали меня тактически. А Федор — настоящий тяж. Это будет хороший тест для меня. У него есть скорость и сила, он не стесняется атаковать, он хорош на земле. Очень опасный соперник. Но я не боюсь, я тоже кое-что хорошо умею, что даст мне хороший шанс.

Бой Емельяненко — Джексон пройдет 29 в Сайтаме (Япония) в рамках турнира Bellator 237. 43-летний Емельяненко одержал 35 побед и потерпел 6 поражений в MMA. На счету 41-летнего Джексона 38 побед и 13 поражений.

Куинтон Джексон: «Когда занимаюсь сексом, думаю о Федоре Емельяненко»