«Если будешь рубиться, мой удар тебя настигнет». Дацик заявил, что нокаутирует Дукаева

Российский боец Вячеслав Дацик заявил, что намерен нокаутировать своего соперника Зелимхана Дукаева в предстоящем поединке на турнире РЕН ТВ.

«Зелимхан, ну, ты обещал со мной рубиться. Сам понимаешь, все-таки масса решает. Если будешь рубиться, мой удар тебя настигнет. Это будет конец боя. Надеюсь, мы покажем красивый бой, я готовлюсь тебя валить! Учусь работать много, серийно и технично», — цитирует Дацика РЕН ТВ.

Дукаев ответил, что находится в своей лучшей форме.

«В преддверии спортивного пика, в котором я еще не был ни разу. Так что я сейчас в той форме, в которой редко бывал», — сказал Дукаев.

Дукаев и Дацик проведут поединок в рамках боксерского шоу, организованного промоутерской компанией «Союз» и телеканалом РЕН ТВ. Турнир состоится 28 января, канал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.