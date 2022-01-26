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Сегодня, 10:49

«Если будешь рубиться, мой удар тебя настигнет». Дацик заявил, что нокаутирует Дукаева

Роман Шишов
Корреспондент

Российский боец Вячеслав Дацик заявил, что намерен нокаутировать своего соперника Зелимхана Дукаева в предстоящем поединке на турнире РЕН ТВ.

«Зелимхан, ну, ты обещал со мной рубиться. Сам понимаешь, все-таки масса решает. Если будешь рубиться, мой удар тебя настигнет. Это будет конец боя. Надеюсь, мы покажем красивый бой, я готовлюсь тебя валить! Учусь работать много, серийно и технично», — цитирует Дацика РЕН ТВ.

Дукаев ответил, что находится в своей лучшей форме.

«В преддверии спортивного пика, в котором я еще не был ни разу. Так что я сейчас в той форме, в которой редко бывал», — сказал Дукаев.

Дукаев и Дацик проведут поединок в рамках боксерского шоу, организованного промоутерской компанией «Союз» и телеканалом РЕН ТВ. Турнир состоится 28 января, канал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/932300-bitva-titanov-kak-boitsy-podgotovilis-k-vecheru-boksa-na-ren-tv
Вячеслав Дацик
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