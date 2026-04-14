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Кудряшов получит около 2,5 миллионов рублей за бой против рэпера GOODY

Дарик Агаларов
корреспондент
Федор Кудряшов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал «СЭ» подробности боя между бывшим футболистом сборной России Федором Кудряшовым и рэпером GOODY.

«Это главный бой вечера. GOODY — фаворит. И это даже больше заставляет меня снимать шляпу перед Федей, что он согласился. Какие гонорары? 5 миллионов на двоих выделено на этот поединок. Распределение примерно одинаковое, чуть больше будет у победителя, чуть меньше у проигравшего. Федя мог заломить космический гонорар, но тогда бы этот бой просто не состоялся и все. Ему уважение», — сказал Гаджиев «СЭ».

Турнир «Все против медиафутбола» пройдет 14 апреля в 18.30 по московскому времени.
Формат турнира предполагает противостояние медиафутболистов с представителями других сфер индустрии спорта и развлечений.

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Федор Кудряшов
Камил Гаджиев
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