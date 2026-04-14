Кудряшов получит около 2,5 миллионов рублей за бой против рэпера GOODY

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал «СЭ» подробности боя между бывшим футболистом сборной России Федором Кудряшовым и рэпером GOODY.

«Это главный бой вечера. GOODY — фаворит. И это даже больше заставляет меня снимать шляпу перед Федей, что он согласился. Какие гонорары? 5 миллионов на двоих выделено на этот поединок. Распределение примерно одинаковое, чуть больше будет у победителя, чуть меньше у проигравшего. Федя мог заломить космический гонорар, но тогда бы этот бой просто не состоялся и все. Ему уважение», — сказал Гаджиев «СЭ».

Турнир «Все против медиафутбола» пройдет 14 апреля в 18.30 по московскому времени.

Формат турнира предполагает противостояние медиафутболистов с представителями других сфер индустрии спорта и развлечений.

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