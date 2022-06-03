Кудряшов не верит, что бой Александра Емельяненко и Дацика состоится

Российский боксер Дмитрий Кудряшов высказался о состоянии здоровья бойца Александра Емельяненко, а также отметил, что не верит в проведение боя против Вячеслава Дацика.

— Какие у вас были эмоции, когда вы увидели, в каком состоянии находится Александр Емельяненко?

— Я сначала человек, а потом уже боксер. Никогда не рекомендую заканчивать и не отговариваю от боев. Но здесь Александру просто хочется пожелать здоровья. Не новых противостояний, а чтобы он вышел из алкогольного кризиса. Для меня фамилия Емельяненко — это фамилия, которая говорит о наших единоборствах в целом. Это легенда. Хотелось бы, чтобы у него все было нормально со здоровьем. Бокс — это не балет, нужно быть максимально готовым, а не еле-еле приходить на конференцию.

— Александр осенью планирует драться с Дациком.

— Есть Федерация бокса, есть Департамент профессионального бокса, которые санкционируют бои. Они просто не выдадут санкцию Александру.

— Думаете, боя не будет?

— Конечно, нет. Я не Ванга, но всем понятно по состоянию Александра — какой бой? Тем более он сейчас не на олимпийской базе, а в реабилитационном центре. Какой смысл говорить об этом поединке.