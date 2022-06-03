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Сегодня, 12:06

Сехудо жестко обратился к Стерлингу: «Ты — хитрая маленькая ш****»

Сехудо считает, что Стерлинг наслаждается и дорожит его поясом
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах американец Генри Сехудо в жесткой форме обратился к обладателю пояса UFC в легчайшем весе Алджамейну Стерлингу.

«С тех пор как в беседе с Даниэлем Кормье я сказал этому человеку, что сделаю с ним, он перестал упоминать мое имя. Ты — хитрая маленькая ш****, которая наслаждается и дорожит моим поясом. Ты же знаешь, что первый из этих двух так называемых легендарных бойцов продержался со мной один раунд, а второй — два раунда», — написал Сехудо в Twitter.

Ранее Сехудо анонсировал возвращение в ММА, заявив, что, скорее всего, проведет бой к концу года.

На счету 35-летнего Сехудо 16 побед и 2 поражения.

Алджамейн Стерлинг
Генри Сехудо
UFC
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