Сехудо жестко обратился к Стерлингу: «Ты — хитрая маленькая ш****»
Сехудо считает, что Стерлинг наслаждается и дорожит его поясом
Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах американец Генри Сехудо в жесткой форме обратился к обладателю пояса UFC в легчайшем весе Алджамейну Стерлингу.
«С тех пор как в беседе с Даниэлем Кормье я сказал этому человеку, что сделаю с ним, он перестал упоминать мое имя. Ты — хитрая маленькая ш****, которая наслаждается и дорожит моим поясом. Ты же знаешь, что первый из этих двух так называемых легендарных бойцов продержался со мной один раунд, а второй — два раунда», — написал Сехудо в Twitter.
Ранее Сехудо анонсировал возвращение в ММА, заявив, что, скорее всего, проведет бой к концу года.
На счету 35-летнего Сехудо 16 побед и 2 поражения.
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