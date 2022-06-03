Харитонов в сентябре может провести боксерский бой
Российский боец ММА Сергей Харитонов в сентябре может провести поединок по правилам бокса, сообщил «СЭ» промоутер Алексей Титов.
«У нас есть планы организовать громкие поединки, — сказал Титов. — Одним из таких должен стать бой Сергея Харитонова. Его потенциальный соперник определится на турнире 9 июня. Думаю, что бой Харитонова — большое событие не только в нашей стране. Сергей по-прежнему является активным высококлассным бойцом, он выступает и за океаном. Так что, как только завершится турнир, мы приступим к более детальным переговорам. Планируем, что он выступит в сентябре».
На счету 41-летнего Харитонова 34 победы и 9 поражений в ММА, а также два поединка в профессиональном боксе (две победы).
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