Российско-ирландский боец Артем Лобов рассказал в инервью «СЭ» об уличной переделке в Ирландии, когда Конор Макгрегор спас его от проблем в законом.

— Конор часто говорит, что ирландцы любят подраться, но это же Европа, а не Латинская Америка или Кавказ. Мне кажется, что там уличные драки — редкость. Или я неправ?

— Сейчас драк намного меньше, чем раньше, но Ирландия не так давно стала развитой страной. До этого тут экономика была довольно плохой, люди жили бедно. В частности, из-за Англии, потому что она не давала Ирландии развиваться. Предки этих людей выросли в условиях постоянной войны с Англией, англичане их постоянно ущемляли. Здесь ребята очень духовитые. У Ирландии очень сильный, воинственный дух, эти ребята умеют воевать и драться. Посмотрите, какие у этой страны сильные боксеры! В Ирландии живет всего 5 миллионов человек, но здесь есть много медалистов Олимпийских игр и чемпионов мира. Здесь уважают бойцовские навыки, любят боевые искусства.

— Вы когда-нибудь попадали в уличные переделки вместе с Конором?

— Одну могу даже рассказать. Там не столько переделка, скорее, Конор спас меня от нее. Мы вышли на улицу, у меня началась заварушка с одним ирландцем. Дело вот-вот дойдет до драки — а Конор меня за рукав оттягивает. Повернулся — не понимаю, в чем дело, а потом вижу, что рядом стоят гарды — так тут называют полицию. Они сразу пошли ко мне, начали что-то спрашивать, а Конор объяснил, что все в порядке. Просто взял, развернул меня силой и увел. Хорошо, что помог, иначе все могло закончиться плачевно. Кто-то поехал бы в госпиталь, а я — в полицию.

На счету 33-летнего Лобова 14 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях. 31-летний Макгрегор (22-4) — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах. (Илья Андреев)

Первая часть большого интервью с Лобовым // Вторая часть большого интервью с Лобовым