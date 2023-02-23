Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:58

Крылов заявил, что Спэнн жестко бьет навстречу и умеет обходить защиту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полутяжеловес UFC Никита Крылов охарактеризовал своего предстоящего соперника Райана Спэнна, назвал его сильные и, возможно, слабые стороны.

«Можно отметить с его стороны мощные удары с рук. Он жестко бьет навстречу под нетрадиционными углами и периодически может обходить защиту. Также он неплохо берет в гильотину, притом что сам порой испытывает проблемы в партере. Но этот прием у него хорошо отработан. Не уверен, насчет его функциональной подготовки, так как бой пройдет пять раундов. Я верю, что функционально лучше готов. Но соперник — высокий, крупный полутяжеловес, хорошо бьющий. Бой будет интересным», — приводит слова Крылова MMA.Metaratings.ru.

26 февраля в главном событии турнира UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе уроженец Донбасса Никита Крылов проведет бой с американцем Райаном Спэнном.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/krylov-spenn-zhyostko-byot-navstrechu-i-umeet-obkhodit-zashitu-230140/
Никита Крылов
UFC
0
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниэль Кормье против незамедлительного реванша Махачева и Волкановски

Гусейнов: «О бое с Бархударяном узнал менее, чем три недели назад»
Новости
RSS RSS
Все новости