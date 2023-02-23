Крылов заявил, что Спэнн жестко бьет навстречу и умеет обходить защиту

Полутяжеловес UFC Никита Крылов охарактеризовал своего предстоящего соперника Райана Спэнна, назвал его сильные и, возможно, слабые стороны.

«Можно отметить с его стороны мощные удары с рук. Он жестко бьет навстречу под нетрадиционными углами и периодически может обходить защиту. Также он неплохо берет в гильотину, притом что сам порой испытывает проблемы в партере. Но этот прием у него хорошо отработан. Не уверен, насчет его функциональной подготовки, так как бой пройдет пять раундов. Я верю, что функционально лучше готов. Но соперник — высокий, крупный полутяжеловес, хорошо бьющий. Бой будет интересным», — приводит слова Крылова MMA.Metaratings.ru.

26 февраля в главном событии турнира UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе уроженец Донбасса Никита Крылов проведет бой с американцем Райаном Спэнном.