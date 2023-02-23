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Сегодня, 09:33

Крылов считает, что Хилл не удержит пояс в бою с Анкалаевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец UFC Никита Крылов оценил шансы чемпиона полутяжелого веса Джамала Хилла в потенциальном бою с Магомедом Анкалаевым.

«Сейчас вообще такое положение в дивизионе, что чемпионы могут меняться часто. Не из-за низкого уровня бойцов, а из-за близкого. ММА эволюционируют, и в топ-10 нашего дивизиона любой может побить любого. Все зависит от того, с кем будет драться Хилл. Если это будет Анкалаев, то Джамал вряд ли защитит пояс. Стилистически Хилл очень удобен для Магомеда. В бою с Прохазкой вижу ключи, за счет которых Хилл может победить. Прохазка идет вперед и пропускает, а Джамал бьет жестко и навстречу за счет чувства дистанции. Думаю, в ближайшее время чемпионы будут меняться», — приводит слова Крылова «РБ Спорт».

Следующий бой Крылов проведет 26 февраля на турнире UFC Vegas 70 против Райана Спэнна. На счету Крылова 29 побед и девять поражений. У Спэнна 21 победа и семь поражений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-kry-lov-hill-ne-uderzhit-poyas-v-boyu-s-ankalaevy-m/
Никита Крылов
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