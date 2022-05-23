Тони Фергюсон обратился к своим фанатам в соцсетях

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (23-5) сообщил, что после поражения Майклу Чендлеру (23-7) на UFC 274 он вернется лучше, сильнее, быстрее и умнее, чем раньше.

«Моя команда, не переживайте за меня, — написал «Эль Кукуй» в Twitter. — Я вижу вашу поддержку. Я вернусь. Сейчас я становлюсь лучше, сильнее, быстрее и умнее».

Фергюсон последний бой проиграл Чендлеру нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Это поражение стало для него 4-м подряд.