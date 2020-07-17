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Ковингтон заявил, что руководство UFC его ненавидит

17 июля 2020, 22:35
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Полусредневес UFC Колби Ковингтон заявил, что он до сих пор не получил новый поединок, потому что руководство промоушена «ненавидит» его.

Ковингтон не выходил в октагон с декабря прошлого года, когда потерпел досрочное поражение от Камару Усмана на турнире UFC 245.

— Если честно, я просто думаю, что в UFC меня ненавидят, и они держат на меня зло без какой-либо причины, — приводит Ковингтона BJ Penn со ссылкой The Line Movement. — При любом раскладе они пытаются меня обмануть, лишь потому, что могут так сделать.

Я выпрашивал у них бой с Вудли. Фанаты жаждут увидеть этот поединок уже на протяжении трех или четырех лет. Этот бой напрашивался сам по себе еще семь или восемь лет назад, когда мы тренировались вместе с Вудли в American Top Team. У нас с ним есть определенная история, которая требует своего завершения.

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