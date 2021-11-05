Ковингтон оказался тяжелее Усмана на взвешивании перед турниром UFC 268, Гэтжи — Чендлера
20:52
Состоялась официальная процедура взвешивания турнира UFC 268, который пройдет в Нью-Йорке.
В главном событии чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман проведет реванш против Колби Ковингтона.
Результаты взвешивания:
Камару Усман (76,6 кг) — Колби Ковингтон (76,8 кг).
Роуз Намаюнас (52,1 кг) — Вейли Чжан (52,1 кг).
Майкл Чендлер (70,3 кг) — Джастин Гэтжи (70,5 кг)
Фрэнки Эдгар (61,5 кг) — Марлон Вера (61,2 кг).
Прямую трансляцию турнира UFC 268 покажут онлайн-площадки Wink и More.tv, а также на UFC Fight Pass. Поединки предварительного карда стартуют в 01.00 по московскому времени, основной кард — в 05.00.
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