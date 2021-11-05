Состоялась официальная процедура взвешивания турнира UFC 268, который пройдет в Нью-Йорке.

В главном событии чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман проведет реванш против Колби Ковингтона.

Результаты взвешивания:

Камару Усман (76,6 кг) — Колби Ковингтон (76,8 кг).

Роуз Намаюнас (52,1 кг) — Вейли Чжан (52,1 кг).

Майкл Чендлер (70,3 кг) — Джастин Гэтжи (70,5 кг)

Фрэнки Эдгар (61,5 кг) — Марлон Вера (61,2 кг).

Прямую трансляцию турнира UFC 268 покажут онлайн-площадки Wink и More.tv, а также на UFC Fight Pass. Поединки предварительного карда стартуют в 01.00 по московскому времени, основной кард — в 05.00.