Ковалев поздравил Хабиба с победой над Порье

Российский боксер Сергей Ковалев — о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье.

— Поздравляю Хабиба с отличной победой, — написал Ковалев в Instagram. — Хабиб побил рекорд Федора Емельяненко! «Последний Император» вел серию из 27 побед, «Орлу» удалось продлить свою серию до 28 побед подряд! Желаю дальнейших побед и больших боев.

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке UFC 242 удушающим приемом в третьем раунде.

Доминатор. Хабиба невозможно победить, это машина