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Ковалев поздравил Хабиба с победой над Порье

08:39
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Российский боксер Сергей Ковалев — о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье.

— Поздравляю Хабиба с отличной победой, — написал Ковалев в Instagram. — Хабиб побил рекорд Федора Емельяненко! «Последний Император» вел серию из 27 побед, «Орлу» удалось продлить свою серию до 28 побед подряд! Желаю дальнейших побед и больших боев.

??Поздравляю Хабиба с отличной победой?? ? Хабиб побил рекорд Фёдора Емельяненко! «Последний Император» вёл серию из 27 побед, ?? «Орлу» удалось продлить свою серию до 28 побед подряд!!! Желаю дальнейших побед и больших боёв. _______________________________________ ?? Congratulations to Khabib with a great victory?? ?Khabib broke the record of Fedor Emelianenko! «The Last Emperor» led a series of 27 victories, ?? «Eagle» managed to extend his series to 28 victories in a row !!! I wish to Khabib further victories and big fights.

Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке UFC 242 удушающим приемом в третьем раунде.

Доминатор. Хабиба невозможно победить, это машина

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https://www.instagram.com/p/B2IqzHPIAN9/

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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