Коваленко согласился на бой с Ершовым: «Почему бы не уложить его спать»

Боец ММА и блогер Святослав Коваленко в интервью «СЭ» ответил согласием на вызов Евгения Ершова провести с ним бой.

«Я посмотрел нарезки, — сказал Коваленко «СЭ». — Вроде Ершов там даже выиграл, но бой почему-то продолжили. Видимо, я не до конца понял, по каким правилам они дерутся. После боя мой менеджер прислал мне вызов Ершова. Я сказал: «Да». Сейчас о нем услышали, этот бой имеет смысл. Почему бы не уложить Евгения спать».

В пятницу Ершов уступил болевым приемом Александру Емельяненко на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».