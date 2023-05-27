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Сегодня, 21:35

Коваленко: «Емельяненко сейчас нужны лекарства, а не бои»

Коваленко заявил, что не собирается давать реванш Емельяненко ни при каких обстоятельствах
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Боец ММА и блогер Святослав Коваленко заявил «СЭ», что не собирается давать реванш Александру Емельяненко ни при каких обстоятельствах.

«Касаемо слов Емельяненко, что я отказываюсь с ним проводить реванш. Как уже говорил, мне предложений не поступало, но я бы и не согласился. Александру нужны лекарства сейчас, а не бои», — сказал Коваленко «СЭ».

Бой между ними состоялся в декабре прошлого года на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Коваленко выиграл решением судей. В пятницу же Емельяненко победил блогера Евгения Ершова болевым приемом.

Александр Емельяненко
ММА
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