Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал «СЭ» информацию о том, что Хабиб Нурмагомедов допустил возвращение в UFC после боя Конора Макгрегора с Дастином Порье, который состоится в ночь с 23 на 24 января на турнире UFC 257.

— Если заявил, что может вернуться, значит появились какие-то мотивы. Я исполнил обещание своей маме, больше на ринг не вышел и не выйду, — сказал Цзю «СЭ». — Не знаю, почему Хабиб допустил возвращение, надо услышать мотивы происходящего. Он еще молодой, наверное, чувствует, что может продолжать. Никто не может судить его. Наверняка он поговорил с мамой, и она это одобрила до принятия решения. Хабиб вправе принимать решение как он хочет.

(Сергей Федоров)