Коста обратился к Уиттакеру после победы бойца над Веттори: «Выиграю нокаутом»

Бразильский средневес UFC Пауло Коста обратился к Роберту Уиттакеру после победы бойца над Марвином Веттори.

«Когда я подерусь с Уиттакером, я выиграю у него нокаутом, а не решением судей. Я надеюсь, что до этого он не сменит весовую категорию», — написал Коста в Twitter.

Уиттакер судейским решением победил Веттори на турнире UFC в Париже, который состоялся 3 сентября.

В последнем поединке Коста одолел Люка Рокхолда единогласным решением судей.