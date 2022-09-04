Коста обратился к Уиттакеру после победы бойца над Веттори: «Выиграю нокаутом»
Бразильский средневес UFC Пауло Коста обратился к Роберту Уиттакеру после победы бойца над Марвином Веттори.
«Когда я подерусь с Уиттакером, я выиграю у него нокаутом, а не решением судей. Я надеюсь, что до этого он не сменит весовую категорию», — написал Коста в Twitter.
Уиттакер судейским решением победил Веттори на турнире UFC в Париже, который состоялся 3 сентября.
В последнем поединке Коста одолел Люка Рокхолда единогласным решением судей.
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