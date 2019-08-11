Кормье рассказал, в чем заключается секрет успеха Хабиба

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье заявил, что секрет успеха чемпиона этой же организации россиянина Хабиба Нурмагомедова - в вере, преданности семье, команде и самому себе.

- Хабиб - просто самый трудолюбивый, - цитируетYahoo Sports Порье. - Он пришел совсем молодым, когда он не знал английский язык. Он просто смотрел и внимательно наблюдал за моей работой, работой Кейна Веласкеса, Джоша Томпсона, Джона Фитча - всех.

Я думаю, что секрет его успеха в вере, преданности семье, команде и самому себе. Его навыки борьбы, его ударные навыки лучше, чем люди думают. Он выдающийся боец смешанных единоборств. Все его человеческие качества подготовили его к тому, чтобы быть особенным настолько, что люди к нему тянутся. Он стал невообразимо яркой звездой.

30-летний российский боец ММА проведет защиту чемпионского титула UFC в Абу-Даби 7 сентября в бое против Дастина Порье.