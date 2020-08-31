Кормье подтвердил, что завершил бойцовскую карьеру

Бывший чемпион UFC в полутяжелой и тяжелой весовой категории Даниэль Кормье подтвердил, что завершил профессиональную карьеру.

«Я больше не собираюсь драться. Я разговаривал после боя с Джо Роганом и сказал, что заинтересован в чемпионских поединках. Теперь после поражения я не представляю, чтобы я снова дрался за чемпионский пояс», — цитирует Кормье mmafighting.com.

«Я впервые в карьере проиграл два боя. Надо понимать, когда пришло время. И эта действительность — одна из причин, почему я получил тот удар справа от Миочича. Просто я старше, нельзя бороться против времени», — сказал Кормье.

Последним поединком для 41-летнего американца стал бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Стипе Миочича, который Кормье проиграл единогласным решением судей.