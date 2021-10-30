Кормье назвал работу российского рефери на UFC 267 худшей, которую когда-либо видел

Бывший чемпион в двух весовых категориях UFC Даниэль Кормье раскритиковал российского судью Вячеслава Киселева, который работал на бое предварительного карда UFC 267 Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Денис.

«Честно говоря, худшее выступление рефери, которое я видел в своей жизни. Да, это тяжелая работа, но это невозможно. Заставляет уважать таких хороших, как Джейсон Херцог, Херб Дин и Джон Маккарти и многих других. Я с ненавистью смотрел этот бой, надеюсь, что Бенуа прямо сейчас направляется в больницу!» — написал Кормье в своем Twitter.

Ранее, 30 октября, Киселева отстранили после того, как он не остановил вовремя поединок между Залески дос Сантосом и Сент-Денисом. Бой завершился победой 34-летнего бразильца.

«СЭ» ведет на своем сайте онлайн-трансляцию UFC 267.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию боев Петр Ян — Кори Сэндхаген, Ян Блахович — Гловер Тейшейра.