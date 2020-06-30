Кормье назвал лучшего легковеса в мире после Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал лучшего бойца организации в легком весе после Хабиба Нурмагомедова. Он выбрал Дастина Порье.

— Мне кажется очевидным, что Дастин Порье — второй по силе боец легкого веса в мире, — приводятся слова Кормье на странице ESPN MMA в Instagram.

Ранее Дастин на UFC on ESPN 12 победил австралийца Дэна Хукера. Это было первое выступление Дастина с сентября 2019 года, когда на турнире UFC 242 он уступил Хабибу Нурмагомедову.