Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Кормье назвал лучшего легковеса в мире после Хабиба

30 июня 2020, 20:49
Теги:

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал лучшего бойца организации в легком весе после Хабиба Нурмагомедова. Он выбрал Дастина Порье.

— Мне кажется очевидным, что Дастин Порье — второй по силе боец легкого веса в мире, — приводятся слова Кормье на странице ESPN MMA в Instagram.

Ранее Дастин на UFC on ESPN 12 победил австралийца Дэна Хукера. Это было первое выступление Дастина с сентября 2019 года, когда на турнире UFC 242 он уступил Хабибу Нурмагомедову.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир