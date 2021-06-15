Кормье дал совет Конору на случай его поражения от Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал совет бойцу Конору Макгрегору в случае его поражения в предстоящем поединке против Дастина Порье.

Кормье считает, что Макгрегору стоит подумать о трилогии с Нейтом Диасом.

«В случае поражения Конора Порье, ему стоит подумать о Диасе, – цитирует Кормье Middleeasy. – Нейт – сейчас звезда намного крупнее, чем тогда. Последнее время он вызывает безумную реакцию в сравнении со всеми остальными бойцами. Он всю неделю курил прямо на сцене, крутил косяк прямо под столом, а потом пригласил всех на свою вечеринку после боя».

Поединок Макгрегор – Порье пройдет 10 июля и станет главным боем UFC 264.