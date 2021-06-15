РЕН ТВ покажет бой Олейника со Спиваком в прямом эфире

В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» зрители канала РЕН ТВ смогут в прямом эфире увидеть поединок UFC Fight Night Александра Олейника против Сергея Спивака.

Это будет 15-ый поединок 43-летнего Олейника, на счету которого восемь побед. Его 23-летний соперник из Молдавии около 10 раз отказывался драться со спортсменами из стран бывшего СССР. На его счету — три победы в поединках UFC.

Два последних боя он проиграл Деррику Льюису и Крису Дакасу.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть поединок утром 20 июня в прямом эфире.