РЕН ТВ покажет бой Олейника со Спиваком в прямом эфире
16:09
В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» зрители канала РЕН ТВ смогут в прямом эфире увидеть поединок UFC Fight Night Александра Олейника против Сергея Спивака.
Это будет 15-ый поединок 43-летнего Олейника, на счету которого восемь побед. Его 23-летний соперник из Молдавии около 10 раз отказывался драться со спортсменами из стран бывшего СССР. На его счету — три победы в поединках UFC.
Два последних боя он проиграл Деррику Льюису и Крису Дакасу.
Зрители РЕН ТВ смогут увидеть поединок утром 20 июня в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/846532-ren-tv-pokazhet-boi-oleinika-so-spivakom-v-priamom-efire
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю