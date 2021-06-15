Кадыров считает, что Чимаев сильнее Хабиба на данный момент

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Хамзат Чимаев сейчас сильнее экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Наверное, (сейчас) Чимаев сильнее, потому что Хабиб оставил спорт. В свое время лучше был Нурмагомедов. И он это доказал в октагоне. Хабиб достиг своих целей и ушел из спорта. Теперь он помогает молодым бойцам. У него своя лига, занимается бизнесом», — сказал Кадыров в прямом эфире своего Instagram.

Чимаев дебютировал в UFC в 2018 году. С тех пор он провел три поединка в рамках сильнейшей лиги и во всех одержал победу. Всего на его счету 9 побед и ни одного поражения.