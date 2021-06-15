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Кадыров считает, что Чимаев сильнее Хабиба на данный момент

11:26
Рамзан Кадыров. Фото sevksvportal.ru
Рамзан Кадыров. Фото sevksvportal.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Хамзат Чимаев сейчас сильнее экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Наверное, (сейчас) Чимаев сильнее, потому что Хабиб оставил спорт. В свое время лучше был Нурмагомедов. И он это доказал в октагоне. Хабиб достиг своих целей и ушел из спорта. Теперь он помогает молодым бойцам. У него своя лига, занимается бизнесом», — сказал Кадыров в прямом эфире своего Instagram.

Чимаев дебютировал в UFC в 2018 году. С тех пор он провел три поединка в рамках сильнейшей лиги и во всех одержал победу. Всего на его счету 9 побед и ни одного поражения.

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После чего Хабиб объявил о завершении карьеры.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/kadyrov_95.eng/

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