Кадыров считает, что Чимаев сильнее Хабиба на данный момент
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Хамзат Чимаев сейчас сильнее экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Наверное, (сейчас) Чимаев сильнее, потому что Хабиб оставил спорт. В свое время лучше был Нурмагомедов. И он это доказал в октагоне. Хабиб достиг своих целей и ушел из спорта. Теперь он помогает молодым бойцам. У него своя лига, занимается бизнесом», — сказал Кадыров в прямом эфире своего Instagram.
Чимаев дебютировал в UFC в 2018 году. С тех пор он провел три поединка в рамках сильнейшей лиги и во всех одержал победу. Всего на его счету 9 побед и ни одного поражения.
В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После чего Хабиб объявил о завершении карьеры.
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