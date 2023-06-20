Кори Сэндхэген рассказал, почему принял бой с Нурмагомедовым

Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхэген (16-4) назвал две причины, почему он принял бой против российского проспекта Умара Нурмагомедова (16-0).

«Йоу, как дела, ребята. Знаю, вы видели анонс. Я дерусь 5 августа против Умара Нурмагомедова. Меня многие критикуют, говорят: «Зачем тебе драться с бойцом с таким низким рейтингом?» Он собирается надрать мне задницу, бла-бла-бла.

У меня есть две причины. Во-первых, Умар — отличный боец, а я не стану чемпионом мира, если не являюсь лучшим в мире. Так что бой с Умаром — это отличный вызов, и я принимаю его. Во-вторых, я — зверь. Вот почему мы увидимся в Нэшвилле», — сказал Сэндхэген в соцсетях.

Сэндхэген и Нурмагомедов подерутся 5 августа на UFC Fight Night в Нэшвилле, США.