Алекса Грассо стала лучшим бойцом среди женщин UFC вне зависимости от категории

Действующая чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Алекса Грассо (16-3) стала первым номером рейтинга лучших бойцов среди женщин UFC вне зависимости от категории.

Это обусловлено тем, что бывшая чемпионка женского легчайшего веса Аманда Нуньес (22-5) завершила карьеру.

Рейтинг лучших бойцов среди женщин UFC.

Грассо в прошлом бою завоевала титул чемпиона, победив Валентину Шевченко (22-4) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.